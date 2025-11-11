Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo cierra parques y jardines y suspende las actividades al aire libre

La alerta prevé vientos en la localidad superiores a los 75km/h

C. Hierro
11/11/2025 11:46
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo, debido a la alerta naranja emitida por el 112 para la jornada de hoy, mantendrá cerrados todos los parques y jardines municipales. Además, señalan que se suspenden todas las actividades deportivas al aire libre.

Según informan se esperan en el municipio vientos superiores a los 75km/h y fenómenos adversos en toda la costa.

Es por ello que, desde el Concello piden a los vecinos de la localidad que extremen la precaución durante todo el día de hoy.

Te puede interesar

Los jabalíes tras el accidente en la autovía

Atropellan a cinco jabalíes en un accidente múltiple en vía rápida que une Sanxenxo y O Grove
C. Hierro
El proyecto elaborado por los técnicos municipales contempla que el actual pavimento asfáltico de la Rúa Agriña, en Palmeira, se encuentra en “mal estado” y su servicio de abastecimiento es “deficitario”

Sale a contratación por 115.974 euros y dos meses de ejecución la renovación de la traída de agua potable y pavimentación de Rúa Agriña, en Palmeira
Chechu López
Una ambulancia asistencial del 061 traslado a una mujer que sufrió un atropello en la Rúa Principal de Boiro

Heridas dos personas en sendos accidentes de tráfico en la AG-11 en Rianxo y en la Rúa Principal de Boiro
Chechu López
El director xeral de Xustiza, José Tronchoni

La Xunta destina 1,2 millones de euros para mejoras energéticas en los juzgados de Caldas
Fátima Pérez