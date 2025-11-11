Sanxenxo
Sanxenxo cierra parques y jardines y suspende las actividades al aire libre
La alerta prevé vientos en la localidad superiores a los 75km/h
El Concello de Sanxenxo, debido a la alerta naranja emitida por el 112 para la jornada de hoy, mantendrá cerrados todos los parques y jardines municipales. Además, señalan que se suspenden todas las actividades deportivas al aire libre.
Según informan se esperan en el municipio vientos superiores a los 75km/h y fenómenos adversos en toda la costa.
Es por ello que, desde el Concello piden a los vecinos de la localidad que extremen la precaución durante todo el día de hoy.