Sanxenxo

La Policía Local se adhiere a la campaña para el control del transporte escolar

Vigilarán la velocidad, el uso del teléfono móvil y harán test de alcohol y drogas a los conductores

C. Hierro
11/11/2025 15:52
Imagen de archivo de una campaña de control de transporte escolar en Sanxenxo
Imagen de archivo de una campaña de control de transporte escolar en Sanxenxo
Cedida

La Policía Local de Sanxenxo se une a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la especial vigilancia y control del transporte escolar. Durante toda esta semana los agentes se encargarán de inspeccionar que estos vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. Además, realizarán controles de alcohol y drogas entre los chóferes.

Debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, también prestarán especial atención a su uso en aquellos autobuses escolares que los tengan instalados. Otra de las tareas será intensificar las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que cuenten con las autorizaciones y documentos para prestar este servicio o que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad cumplan con la normativa existente.

Desde la DGT señalan que el mayor número de siniestros en los que están involucrados niños y el transporte escolar ocurren en el momento en el que los menores suben o bajan del vehículo, se deben a distracciones del conductor o a circular a una velocidad inadecuada.

