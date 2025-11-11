La Policía Local se adhiere a la campaña para el control del transporte escolar

Imagen de archivo de una campaña de control de transporte escolar en Sanxenxo Cedida

La Policía Local de Sanxenxo se une a la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la especial vigilancia y control del transporte escolar. Durante toda esta semana los agentes se encargarán de inspeccionar que estos vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. Además, realizarán controles de alcohol y drogas entre los chóferes.

Debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, también prestarán especial atención a su uso en aquellos autobuses escolares que los tengan instalados. Otra de las tareas será intensificar las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que cuenten con las autorizaciones y documentos para prestar este servicio o que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad cumplan con la normativa existente.

Desde la DGT señalan que el mayor número de siniestros en los que están involucrados niños y el transporte escolar ocurren en el momento en el que los menores suben o bajan del vehículo, se deben a distracciones del conductor o a circular a una velocidad inadecuada.