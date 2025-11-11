El Concello recibe cuatro propuestas para gestionar el SAF por 7,9 millones de euros

Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

Cuatro empresas optan a la gestión del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) en Sanxenxo que salió a licitación en el mes de octubre por 7.936.809 euros y una duración de cuatro años. Los interesados son Attende Care S.L., Ayuda Familia Castellón S.L., Idades S.L. y Son a túa Axuda S.L.

La empresa adjudicataria tendrá que presentar un informe mensual sobre la ejecución del servicio al Concello detallando, entre otras cosas, el número de horas y servicios realizados por cada persona beneficiaria. Además, también incluirá el nombre del auxiliar asignado a cada persona especificando cualquier cambio o el cuadro mensual con los turnos y horarios de todos los trabajadores.

Además, en el contrato se contemplan dos tipos de servicios. SAF-Dependencia con horario de siete a diez de lunes a viernes y SAF-Básica que se ejecutará de lunes a viernes (excepto festivos) en horario de siete a diez. La intensidad horaria, en ambos casos, se establecerá en función de las necesidades de cada una de las personas y de la normativa vigente.

El Concello al adelantar la salida del servicio a concurso busca dejar la lista de espera del municipio a cero. Además, desde el gobierno local destacan que, este año, el gasto en este servicio ha incrementado en un 639% respecto al del año 2017, fechas en las que se destinaban al SAF de Sanxenxo únicamente 331.525 euros. Por otra parte, indican que en la nueva licitación se especifica la subida en el precio de la hora de los trabajadores hasta los 24,19 euros