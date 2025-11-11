Atropellan a cinco jabalíes en un accidente múltiple en vía rápida que une Sanxenxo y O Grove

Los jabalíes tras el accidente en la autovía Cedida

La vía rápida que une las localidades de Sanxenxo y O Grove fue ayer el escenario de un aparatoso accidente en el que se vieron implicados varios jabalíes y hasta seis vehículos.

El suceso tuvo lugar ayer poco antes de ocho y media de la tarde a la altura del kilómetro 23 de esta vía y, por lo tanto, a la altura de la parroquia sanxenxina de Noalla.

En este punto, los conductores de varios vehículos -un total de seis- se vieron implicados en un accidente múltiple tras atropellar a cinco ejemplares de jabalíes que cruzaron la carretera. Este incidente provocó una serie de colisiones encadenadas entre los coches que, en algunos casos, causaron que se activasen los airbags.

Según señalan los cinco animales fallecieron en el acto y las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil para, además de regular la circulación de los vehículos por esa vía, atender a los ocupantes de los coches.