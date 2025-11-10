Sanxenxo avanza en el cierre del punto limpio con la construcción de un muro

Visita a las obras del nuevo cierre perimetral del Punto Limpio de Sanxenxo Cedida

Las obras del nuevo cierre perimetral del Punto Limpio "As Cerexeiras" de Sanxenxo avanzan con la construcción de un muro de contención y la mejora de la canalización de pluviales.

El presupuesto para esta obra completa es de 82.038 euros y cuenta con una ayuda de fondos europeos que asciende a 73.443 euros.

Tal y como señalan desde el gobierno local, el cierre perimetral de las instalaciones se encuentra actualmente en un importante estado de deterioro con zonas donde se desequilibran los postes de sustentación de la malla existente.

Además, en el frente del solar existe un desnivel entre los terrenos que afecta a la zona de acceso y, por este motivo, es necesario realizar un pequeño muro de contención de los terrenos para evitar caídas hacia la propiedad colindante. También es necesario para impedir que se deteriore la plataforma horizontal que sirve de aparcamiento y acceso.

Por su lindero este, indican desde el Concello, existe una propiedad que en épocas de lluvias ocasionan entradas del agua hacia estas instalaciones, por lo que se expone la posibilidad de realizar una pequeña canalización superficial para reconducir esas aguas.

El concelleiro de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, visitó recientemente la actuación que está siendo ejecutada por la empresa Caldevergazo.