El CIM de Sanxenxo atendió a 216 víctimas de violencia machista

Imagen de archivo de una manifestación feminista Mónica Ferreirós

El Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de Sanxenxo atendió, en lo que va de año a un total de 216 víctimas de violencia machista acreditada. Esta cifra es muy superior a la del año pasado, periodo en el que se contabilizaron un total de 145 mujeres en esta extrema situación.

Además de estos casos límite, desde el CIM destacan la cantidad de mujeres que acuden al centro solicitando otro tipo de ayuda. Así, más de cien personas, señalan, requirieron asesoramiento jurídico relacionado, sobre todo, con el derecho de familia o la posibilidad de solicitar justicia gratuita. Por otro lado, un total de 87 personas pidieron atención psicológica, dato que difiere mucho del año anterior, ya que en el 2024 las consultas de psicología ofrecidas a través del CIM fueron más del doble y alcanzaron las 185.

Otras solicitudes que fueron atendidas por las profesionales del centro estaban relacionadas con orientación laboral, formación o solicitud de información sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo desde esta entidad. En total, en lo que va de año las consultas sumaron un total de 527 y las usuarias fijas del centro alcanzan la cifra de 175, diez más que en el año anterior.

Actividades

Uno de los objetivos tanto del CIM como del Concello es, además de ayudar a las mujeres que sean víctimas de violencia machista, prevenir futuras conductas que puedan derivar en el maltrato.

Para ello, además de ofrecer asesoramiento directamente a las mujeres en el centro, también realizan programas específicos destinados a un público diferente. Por ejemplo llevan a cabo actividades como el boxeo destinado a mujeres que buscan aumentar su autoestima practicando este deporte y abrir su círculo de amistades o talleres de sensibilización a través de asociaciones de mujeres.

Además, desde el Concello y, por ende, desde el Centro de Información á Muller, hacen mucho hincapié en las charlas o formaciones en los centros educativos. Durante todo el año se encargan de organizar, junto a la comunidad educativa, distintas actividades para prevenir las conductas machistas y también para que puedan detectar cuanto antes estas situaciones.

016: Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda. El número de teléfono 016 no queda registrado en la factura, pero hay que borrarlo del listado de llamadas. Este es un servicio gratuito disponible las 24 horas del día y ofrece tanto información sobre términos legales, como asesoramiento y atención psicosocial inmediata a las víctimas que sufren malos tratos.