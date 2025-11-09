Vilalonga se queda sin comisión de fiestas tras no presentarse ninguna candidatura

Imagen de archivo de una fiesta organizada por la comisión

La Comisión de Festas de Vilalonga, en Sanxenxo, se disolverá en los próximos días tras no presentarse ninguna candidatura para presidirla. En el día de ayer se celebró una asamblea general extraordinaria con el objetivo de encontrar relevo a la actual junta directiva pero, no solo no fue así, si no que ningún vecino se personó en el local multiusos de Vilalonga para asistir a esta convocatoria.

Esta ya era la segunda vez que, desde la actual junta directiva se intenta encontrar reemplazo, en la anterior ocasión, el 26 de octubre, tampoco se presentó ninguna candidatura y un solo vecino acudió a la cita con la asamblea.

Tal y como señala el que hasta ayer era el presidente de la comisión, Dani Dopazo, es una “pena” que se tenga que disolver el grupo, ya que son los responsables de infinidad de eventos de la parroquia.

Así, esta comisión es la encargada de celebrar las fiestas en honor a San Pedro, San Roque o San Antonio, además de las fiestas del Carmen, que atraen a muchos vecinos y visitantes a la parroquia. Además, como indica Dopazo, muchos fines de semana también se encargaban de organizar distintos eventos como podían ser la fiesta de la bicicleta o festejos para las personas mayores