Sanxenxo conectará el paseo de Silgar con la avenida Rafael Picó por el litoral en una actuación valorada en 1.799.995 euros

Plano de la actuación prevista por el Concello de Sanxenxo Cedida

El Concello tiene prevista llevar a cabo una importante actuación en el litoral de las villas de Sanxenxo y Portonovo. En concreto, el proyecto incluiría dos obras, por un lado crear una senda por las rocas desde el paseo de Silgar hasta el mirador del parque de punta Vicaño y, por el otro, la sustitución completa de la pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar.

La actuación, valorada en 1.799.995 euros, fue presentada por el Concello al Plan Extra de la Diputación de Pontevedra con el objetivo de financiarla al 50% entre ambas administraciones.

Dividido en tres zonas

El proyecto está previsto que actúe a lo largo de 1.622 metros y está dividido en tres zonas.

La primera de ellas -marcada en rojo en la imagen- es un tramo de 374 metros y tres de ancho que transcurre al borde del mar entre el paseo de Silgar y el mirador de Punta Vicaño.

Es la zona con mayor dificultad, ya que el terreno son rocas. Para ello está previsto instalar una plataforma de composite sobre elementos de cimentación profunda e incluir en la misma barandillas de acero, balizas y proyectores de luz.

El siguiente tramo -pintado en azul en el plano- tiene una extensión de 614 metros y une punta Vicaño con el acceso de la playa de Baltar. En este caso la intervención prevista es menor, ya que consistiría en la reparación de los puntos deteriorados de la senda que atraviesa el parque de Punta Vicaño y la instalación de algún tramo nuevo del vial y del acceso al arenal.

La tercera intervención -la zona en color verde- será la sustitución de la pasarela de más de 600 metros de la playa añadiendo balizas y proyectores de luz.

En la actuación también está previsto llevar a cabo trabajos con el objetivo de conservar y facilitar el crecimiento de la duna, como puede ser la elevación de la nueva pasarela de madera para evitar que impida el crecimiento como ocurre ahora.

Desde el Concello señalan que este proyecto es "muy respetuoso con el medio" y a la vez ayudará a humanizar, embellecer y mejorar la accesibilidad del tramo más transitado del Sendero Azul que transcurre desde el espigón del puerto deportivo de Sanxenxo hasta la playa de Caneliñas en Portonovo.

Playas únicas

Estas obras, señalan desde el Concello, permitirán aumentar el atractivo y comunicar las playas de Silgar y Baltar, dos de los puntos más frecuentados tanto por los vecinos de Sanxenxo como por los visitantes.

Así, indican que estos arenales son únicos por razones muy diferentes. Por un lado, Silgar es una playa urbana y muy recogida, perfecta para pasear durante todos los meses del año y uno de los grandes atractivos turísticos del municipio.

Por su parte la playa de Baltar se trata del único arenal urbano de la ría de Pontevedra que conserva un sistema dunar, por lo que es mucho más natural.

Otras mejoras

Este proyecto, tiene por objetivo ampliar las sendas peatonales del municipio y, a la vez, aumentar la seguridad. Es por ello que, una vez terminadas las obras se unirían a las recientemente ejecutadas en el Paseo de Silgar.

En esa ocasión se llevaron a cabo unos trabajos con una inversión de 626.919 euros que convirtieron este espacio en una plataforma única para darle prioridad al peatón. Se actuó desde el cruce de la calle Ourense hasta la intersección con la Cesteiros y se incluyeron entre otros trabajos la mejora del saneamiento o el cambio de las instalaciones lumínicas. Así, se renovaron todas las farolas y luminarias por unas con mayor eficiencia energética lo que contribuyó a que el Concello redujese la contaminación lumínica existente. Además, al contar con tecnología LE también permitieron mejorar la eficiencia energética y reducir costes.