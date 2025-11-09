Portonovo acoge un taller gratuito sobre el diseño de cómics manga

Spiderman es uno de los personajes de comic más famosos Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra, a través del nuevo programa Xuventude en Viñetas, organiza un taller de nivel intermedio sobre el diseño de comics el próximo 22 de noviembre en la Casa Mariñeira de Don Fernando en Portonovo. La actividad, que es gratuita y lleva por nombre “Como se fai un manga?” se celebrará en horario de mañana, desde las once hasta la una.

La formación estará dividida en dos partes, una teórica en la que se explicará la historia y los autores más relevantes del manga, sus distintos géneros, estructuras narrativas y estilos. En la práctica los asistentes crearán una página de manga futurista basada en la localidad de cada uno de ellos, además conocerán cuál es el correcto uso de los bocadillos y textos o la importancia del coloreado.

Otras sesiones

Dentro de este programa también están previstos otros talleres. Serán en Pontevedra, A Estrada y Ponteareas los días 13, 15 y 29 de noviembre.

Los interesados en participar en esta actividad -está diseñada para jóvenes de entre 12 y 18 años- pueden inscribirse a través de un formulario disponible en la web de la Diputación. Las plazas son limitadas siendo un mínimo de ocho y un máximo de quince participantes