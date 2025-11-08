La facturación del parking Nauta registró 34.846 euros en octubre, un 20% más que el mismo mes del 2024

Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo continúa mes a mes mejorando las cifras registradas que lo posicionan como referente turístico tanto de las Rías Baixas como de Galicia. Uno de los últimos datos recogidos que lo certifican es la facturación recaudada en el parking público de Nauta el pasado mes de octubre que asciende a 34.846 euros. Estas cifra significa un 20,4% más de ingresos que en la mismas fechas del 2024.

Además, la cantidad también supone la mejor de un décimo mes del año desde su apertura hace veinte años.

Desde el Concello destacan que la recaudación se alcanzó pese a que en octubre ya estaban funcionando las dos horas gratis para vecinos con vehículos censados en el municipio sanxenxino. Esto significa que, de sumar esta cantidad el dato sería mucho más alto.

Estancia media

Otro dato que habla de la afluencia de visitantes en la localidad durante el mes pasado es el número de coches que pasaron por el aparcamiento público. En total se contabilizaron 9.387 vehículos y la estancia media por cada uno de ellos fue de una hora.

Las instalaciones del parking Nauta, ubicado en la entrada del puerto deportivo, cuentan con un total de 584 plazas, contabilizando las públicas y las privadas.

Estas se distribuyen en tres espacios diferenciados: el primero de ellos en la planta pública interior en la que existen 206 plazas, el segundo el parking privado que existe en el mismo recinto y que tiene espacio para aparcar un total de 178 vehículos y, por último el aparcamiento en superficie en la Praza do Mar y al que se accede desde la rotonda del puerto y pone a disposición de los vecinos y los visitantes 200 huecos.

El aparcamiento Nauta cumplió este verano veinte años desde su puesta en funcionamiento el uno de julio del año 2005. En la fecha de su aniversario, desde el Concello no dudaron en destacar “la importancia que ha tenido a lo largo de estos años” para aumentar el número de visitantes que llegan a la localidad. En total, durante todos estos años, se han estacionado en el parking público 3.420.000 vehículos.

Otras cifras que indican el éxito de este espacio para la actividad económica de Sanxenxo es la facturación anual que alcanza los 300.000 euros al año y permite, además de llevar a cabo todas las obras de mantenimiento necesarias para mejorar las instalaciones, ofrecer dos horas de estacionamiento gratis al día a los vecinos.