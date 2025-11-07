Renovación en el BNG de Sanxenxo: Adrián González y Estrella Martínez sustituyen a Leiro y Castro

Fran Leiro, Tamara Castro, Adrián González y Estrella Martínez Cedida

El BNG de Sanxenxo se renueva. El concelleiro y portavoz nacionalista Fran Leiro y la concelleira Tamara Castro, entregarán sus actas en el próximo Pleno por "motivos personais e familiares". En su lugar, cogerán el acta Adrián González, responsable local, y Estrella Martínez.

Leiro cuenta que un Concello como Sanxenxo "require dedicación total" y él se encuentra en un momento vital en el que "prioriza as súas responsabilidades familiares". Por su parte, Tamara Castro, que fue recientemente madre, señalan que "ve limitado o tempo dispoñible para o cargo".

Ambos agradecen la confianza de los vecinos y se comprometen a seguir colaborando con el BNG desde fuera de la Corporación.

En su lugar, se incorporan como concelleiros Estrella Martínez y Adrián González (números 4 y 5 la lista) que acompañarán al actual edil Octavio González.

González, que ya es responsable local de los nacionalistas, garantiza la continuidad en el trabajo del partido y en la oposición "fiscalizadora e construtiva". Por su parte, Estrella Martínez, miembro del consello local del bloque, cuentan desde el partido "é unha persoa moi querida e comprometida en temas sociais, culturais e medioambientais".

Alternativa al PP

En el mensaje de despedida de los concelleiros señalan los que ven como los "logros máis destacados do BNG" durante estos dos años de mandato del PP. Entre ellos destacan la mejora del entorno del CEIP A Florida, la rehabilitación de vías municipales, la dotación de un aula de estudio y el "freo ao decretazo dos vados de Telmo Martín (cobro retroactivo), co apoio veciñal".

Además, indican que el BNG se consolida como la "única alternativa real ao goberno do PP", ya que, indican, son los responsables de presentar "políticas propositivas e critican políticas de formigón, sentenzas millonarias e subas de impostos".