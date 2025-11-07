Prisión preventiva a un vecino de Sanxenxo por violencia machista

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Ingresa en prisión preventiva un vecino de Sanxenxo por un delito de violencia contra la mujer. La detención, según confirma la Guardia Civil, tuvo lugar la la semana pasada en el municipio y, desde ese momento, el individuo permanece en prisión.

Fuentes oficiales señalan que los hechos sucedieron hace una semana en la localidad sanxenxina y la víctima de la violencia presentaba "lesiones fuertes".

Además, indican que ambos contaban con órdenes de alejamiento mutuas.

016

Si eres víctima de violencia machista, pide ayuda. El número de teléfono 016 no queda registrado en la factura del teléfono, pero hay que borrarlo del listado de llamadas.