Sanxenxo

La primera edición de Merca en Sanxenxo concluye con casi la mitad de los bonos vendidos

Entretendas prevé mejoras para las próximas ediciones, tanto en la venta, en la comunicación o ampliando el plazo de adquisición

Sandra Rey
07/11/2025 06:50
El presidente de Entretendas y la concejala de Educación en uno de los comercios adheridos
Cedida

La primera edición de la campaña de dinamización comercial, Merca en Sanxenxo, concluyó el pasado 31 de octubre con casi la mitad de los bonos vendidos. Desde Entrentendas Sanxenxo –impulsores de la iniciativa junto al Concello– muestran su satisfacción con los resultados obtenidos, apuntando que esperan que esta sea la primera de más ediciones.

La campaña comenzó el pasado 15 de septiembre con más de 40 establecimientos sanxenxinos adheridos, contando con una aportación de 20.000 euros repartidos en un total de 2.000 paquetes de bonos de 30 euros. Cada uno contaba con tres vales de 10 euros cada uno, que los clientes podían adquirir por 20 euros en la sede de Entretendas. Los 10 euros restantes eran asumidos por el Ayuntamiento.

Desde el inicio, Entretendas apuntó que el mayor reto de la campaña estaba siendo la comunicación de la misma, exponiendo que pese a los esfuerzos por promocionarla tanto en redes sociales como en el municipio, muchos vecinos tardaron en conocer la propuesta. En parte, la entidad achaca el desconocimiento a la novedad de la iniciativa, por ser la primera edición.

En esta línea, revelan que fue gracias al “boca a boca” de los comercios que gran parte de los sanxenxinos se beneficiaron de los vales de compra. “Os negocios que máis incidiron na campaña son aos que mellor lles foi”, anuncia la gerente de Entretendas, Conchi Horro.

De esta forma, señalan que de cara al futuro tratarán de optimizar la comunicación de la campaña, así como las vías de adquisición de los bonos, y mismo valorarán ampliar el periodo de compra y uso. 

