Sanxenxo

Juan de Sola presenta tu libro 'Entre los muros del olvido' en Sanxenxo

La cita es el 12 de noviembre en el Salón de Plenos del Concello

C. Hierro
07/11/2025 19:21
El escritor y periodista, Juan de Sola
El escritor y periodista, Juan de Sola
Cedida

El escritor y periodista Juan de Sola presentará, el próximo 12 de noviembre a las ocho de la tarde, su último libro ‘Entre los muros del olvido’ en el Salón de Plenos del Concello de Sanxenxo.

En la obra, Sola narra la vida de Ramón García Martínez, un superviviente del campo de concentración de Mauthausen. El escritor reconstruye la historia de este hombre nacido en un pueblo de Almería pero pontevedrés de adopción y rescata del olvido la memoria personal y colectiva de García, que fue ejemplo de superación y de lucha contra las adversidades. La historia del protagonista habla de condiciones inhumanos, trabajos forzados y sufrimiento extremo pero también de fuerzas para tener una relación sentimental prohibida que le permite resistir y mantener viva la esperanza. La novela combina el drama histórico con una crónica íntima de superación, destacando valores como la solidaridad y la resiliencia humana.

El objetivo del autor al publicar esta obra, narra, es contribuir a la memoria colectiva ante la amenaza de un olvido aliado con el pasado más siniestro. Así, indica que recordar no solo evita repetir los mismos o idénticos errores, sino que también concede la oportunidad de proteger el futuro de las generaciones.

