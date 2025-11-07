Mi cuenta

Sanxenxo

Aviturga organiza un ciclo formativo para propietarios de viviendas turísticas de Galicia

Las inscripciones ya están abiertas a través del portal de la asociación

C. Hierro
07/11/2025 19:25
Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga
La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) pone en marcha un nuevo ciclo formativo online dirigido a propietarios de este tipo de alojamientos. Esta iniciativa, señalan, busca ofrecer herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre los principales aspectos legales, fiscales y de gestión que afectan al sector.

Las sesiones, de una hora de duración, se celebrarán en horario de tarde y contarán con la participación de expertos en marketing digital, fiscalidad o normativa turística. 

En total están previstas nueve citas y el calendario será el 10 y el 12 de noviembre que versará sobre cómo usar el marketing y la inteligencia digital para llenar la vivienda de reservas, los 11 y 18 de noviembre sobre el registro de huéspedes y turespazo, los días 13 y 20 de noviembre, que hablará sobre lo que debe saber todo propietario de una vivienda de uso turístico sobre fiscalidad y los días 14, 17 y 18, sesiones en las que se explicarán los tipos de normativa aplicada a este tipo de propiedades.

Los interesados en participar en alguna de las charlas tendrán que inscribirse previamente a través de la Escuela de Anfitriones de Aviturga. Las plazas ya están abiertas.

