Aviturga organiza un ciclo formativo para propietarios de viviendas turísticas de Galicia

Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) pone en marcha un nuevo ciclo formativo online dirigido a propietarios de este tipo de alojamientos. Esta iniciativa, señalan, busca ofrecer herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre los principales aspectos legales, fiscales y de gestión que afectan al sector.

Las sesiones, de una hora de duración, se celebrarán en horario de tarde y contarán con la participación de expertos en marketing digital, fiscalidad o normativa turística.

En total están previstas nueve citas y el calendario será el 10 y el 12 de noviembre que versará sobre cómo usar el marketing y la inteligencia digital para llenar la vivienda de reservas, los 11 y 18 de noviembre sobre el registro de huéspedes y turespazo, los días 13 y 20 de noviembre, que hablará sobre lo que debe saber todo propietario de una vivienda de uso turístico sobre fiscalidad y los días 14, 17 y 18, sesiones en las que se explicarán los tipos de normativa aplicada a este tipo de propiedades.

Los interesados en participar en alguna de las charlas tendrán que inscribirse previamente a través de la Escuela de Anfitriones de Aviturga. Las plazas ya están abiertas.