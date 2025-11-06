Mi cuenta

Sanxenxo

Sanxenxo acoge este sábado el tercer Campeonato de Pesca a Fondo desde Embarcación

La prueba reunirá a 36 barcos y alrededor de 110 participantes, superando las inscripciones de la edición anterior

Redacción
06/11/2025 19:54
Presentación del evento
Presentación del evento
Sanxenxo será este sábado, 8 de noviembre, escenario del III Campeonato de Pesca a Fondo desde Embarcación, organizado por el Club de Pesca Maragota en colaboración con el Club Náutico Portonovo, la Cofradía de Pescadores y el Concello de Sanxenxo.

La prueba reunirá a 36 barcos y alrededor de 110 participantes, superando las inscripciones de la edición anterior. El evento deportivo fue presentado en las instalaciones del Club Náutico de Portonovo, con el concejal de Deportes y Juventud, Marcos Guisasola.

Las embarcaciones competirán en la zona delimitada de la Ría de Pontevedra con presencia de equipos procedentes de Bueu, Vigo, O Grove, Combarro, Portonovo, Beluso, Vilanova, Cambados o Raxó.

Además de la clasificación general con premios hasta el décimo puesto, se establecen cuatro reconocimientos especiales: Premio Pieza Mayor, Premio Junior (menores de 12 años), Premio Senior (mayores de 65 años) y Premio “Maragota Mayor”.

Homenaje

El evento incluye un homenaje a Toño “Barco Covaso”, figura importante en el ámbito de la pesca local, así como sorteos de material deportivo y náutico durante la comida de confraternización entre participantes y público.

El campeonato supera los 6.000 euros en premios, gracias a la colaboración de empresas del sector como Baitra, Garmin y Electrónica Ría de Vigo, entre otras, que acercan material, equipos y obsequios. l

