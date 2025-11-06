Mi cuenta

Sanxenxo

Las mujeres se enfundan los guantes para aumentar su autoestima de forma saludable

El curso de boxeo impulsado por el CIM comenzó con todas las plazas cubiertas y una larga lista de espera. El objetivo de la actividad es el empoderamiento combinado con el deporte

C. Hierro
06/11/2025 07:55
Algunas de las participantes en el curso de boxeo
Algunas de las participantes en el curso de boxeo
Cedida

Una veintena de mujeres comenzó ayer el curso de boxeo impulsado desde el CIM de Sanxenxo con el objetivo de fomentar la autoestima de grupo y el empoderamiento, todo ello combinado con la práctica de deporte. En los primeros minutos de la clase, señala el profesor Sebastián Laterza, todas las participantes estaban muy tímidas pero, fue enfundarse los guantes, y cambiar totalmente la actitud. “Comenzaron a relacionarse entre ellas, hicieron ambiente y el entrenamiento se llenó de risas”, cuenta Laterza.

Como ya ocurrió el año pasado, esta actividad es un éxito entre el público de todas las edades. Tanto que, a pesar de que en un principio se ofertó para quince mujeres, finalmente son veinte las que pueden practicar de manera gratuita este deporte. “La verdad es que la respuesta es fantástica, están todas las plazas cubiertas y en espera unas 50 personas”, dice el profesor de boxeo.

Un deporte completo

La elección de ofrecer clases de boxeo a mujeres no es aleatoria, si no que está basado en que este deporte produce grandes beneficios para la salud mental, ya que es un buen catalizador de energía y de emociones. Sus movimientos y golpes, señalan desde el Concello, ayudan a descargar la tensión acumulada, el estrés y la ansiedad. Además, cuenta Laterza este deporte “es muy bueno para subir la autoestima, gracias al boxeo se van a sentir mucho más seguras para enfrentarse al día a día”.

El curso, que tiene una duración de seis meses, se imparte a través del Pibe´s Club Boxeo en el pabellón municipal de Vilalonga los martes y jueves de ocho y cuarto a nueve y media. Esto implica que las mujeres realizarán de manera regular este deporte lo que se traducirá en un incremento en la producción de endorfinas que generan y favorece la autodisciplina. “Ellas se lo pasan fantástico y únicamente tienen que tener ganas porque el equipamiento, las vendas y los guantes los pone el Concello”, explica Laterza.

Una actividad que engancha

Esta es el segundo año que se lleva a cabo esta iniciativa a través del CIM. Las alumnas que participaron en la primera de ellas, cuenta el profesor de boxeo, se “engancharon” y ahora siguen por su cuenta practicando boxeo.

“Tengo un grupo de unas 17 chicas que quedaron encantadas con la actividad del año pasado y no han dejado el boxeo, vienen a practicarlo cada semana”, cuenta Laterza. Y es que, explica el Concello, este deporte, mediante ejercicios grupales físicos, ayuda a que las participantes trabajen aspectos tan importantes como pueden ser la adhesión a un grupo, habilidades sociales de cooperación o la percepción que cada una tiene sobre ella misma.

Si alguna persona está interesada en participar puede anotarse a la lista de espera por si se produce alguna baja a través del CIM o directamente en el correo electrónico formacioncim@sanxenxo.org.

