Dos empresas optan a la instalación de una gran carpa navideña en la Praza do Mar de Sanxenxo

Infografía de la carpa Cedida

Río Producciones y Servicios Integrales son las dos empresas que optan al montaje y alquiler de la gran carpa que el Concello de Sanxenxo tiene previsto colocar en la Praza do Mar para convertirla en un Pazo do Nadal.

La instalación, que salió a licitación por 89.903 euros, tendrá forma de iglú, cuatro espacios diferentes repartidos en 2.100 metros cuadrados y 30 metros de ancho.

El objetivo es que en esta carpa se aglutinen muchas de las actividades festivas, así se instalará un mercadillo navideño, un área de juego y ocio, un espacio gastronómico con diferentes foodtrucks y una zona para actuaciones y actividades. Se prevé que el espacio permanezca abierto desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

La estructura deberá contar con la acreditación de Certificado de Ensayo Laboratorio Oficial Homologado y, además, se valorará especialmente la estética del diseño de la carpa en su conjunto.

Por otro lado, el Concello ya dispone de propuesta de adjudicación para el alumbrado navideño en espacios públicos. Se trata de Creaciones Luminosas, que ofertó la decoración lumínica por 175.450 euros para este año. En total, se colocarán 345 motivos por 84 espacios de las siete parroquias.