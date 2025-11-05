Sanxenxo le rinde homenaje a Alexander Kachelaev con una competición de lucha olímpica

El concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola, y el presidente de la Federación de Loita e Deportes asociados, José Luis Olazabal Cedida

El pabellón de Baltar acogerá este sábado el III Memorial Alexander Kachelaev de Luchas Olímpicas. El objetivo de este evento es poner en valor la figura de Kachelaev en su villa adoptiva, Sanxenxo, tras haber sido durante tres décadas técnico del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra y seleccionador gallego en esta disciplina.

La competición, que se celebrará en horario de mañana de diez a dos y de tarde de cuatro y media a ocho y media, contará con dos categorías: competición U17 y competición U23. Está previsto que en el evento participen más de un centenar de deportistas de toda España. Además, debido a la categoría de la competición el Colegio Gallego de Árbitros estará presente para dirigir todos los enfrentamientos y dinamizar cada uno de ellos.

Las entradas para la prueba, que fue presentada por el concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola y el presidente de la Federación de Loita e Deportes asociados, José Luis Olazabal, ya están a la venta de manera online a través de www.zenytsports.org.

Desde el Concello destacan que la organización de este tipo de eventos en Sanxenxo lo postula como una localidad con gran atractivo para las nuevas disciplinas deportivas por su entorno e instalaciones.