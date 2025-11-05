La oficina móvil de información para los migrantes retornados aparca en la Praza Fonte de Ramos

Cartel anunciador de la llegada de la oficina a Sanxenxo Facebook

La oficina móvil de información para migrantes retornados a Galicia vuelve a Sanxenxo el próximo 12 de noviembre. La ubicación escogida en esta ocasión para este punto de atención es la Praza Fonte de Ramos en horario de mañana desde las nueve hasta las dos.

El objetivo de esta iniciativa impulsada por la Secretaría Xeral da Emigración de la Xunta, es facilitar la integración en el proceso de retorno de los gallegos. En esta oficina los interesados contarán con atención presencial que responderá a todas sus dudas y le ofrecerá asesoramiento sobre las diferentes gestiones. Así, entre los servicios principales destaca la orientación individualizada sobre los requisitos necesarios para un retorno exitoso, la información sobre ayudas para migrantes en su regreso y programas de inserción laboral, apoyo a la hora de realizar diferentes trámites administrativos necesarios para el retorno o asesoramiento sobre vivienda y educación, esenciales para familias que retornan con menores.

Esta no es la primera vez que la oficina móvil de información para migrantes retornados aparca en Sanxenxo, es por ello que esperan, como en ocasiones anteriores, mucha afluencia de público.