Sanxenxo y Cambados suspenden esta tarde las actividades deportivas por la alerta meteorológica

Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

Los Concellos de Sanxenxo y Cambados, debido a la alerta meteorológica emitida por el 112 para esta tarde, suspenden todas las actividades deportivas al aire libre en los campos municipales.

En la localidad sanxenxina se esperan que vientos superen los 75 km/hora.

Desde ambas entidades piden a los vecinos precaución y agradecen su comprensión y colaboración al tener que suspender las actividades deportivas.