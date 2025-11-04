Mi cuenta

Sanxenxo

Sanxenxo y Cambados suspenden esta tarde las actividades deportivas por la alerta meteorológica

En el concello sanxenxino se esperan vientos superiores a los 75 km/h

C. Hierro
04/11/2025 16:19
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós

Los Concellos de Sanxenxo y Cambados, debido a la alerta meteorológica emitida por el 112 para esta tarde, suspenden todas las actividades deportivas al aire libre en los campos municipales.

En la localidad sanxenxina se esperan que  vientos superen los 75 km/hora.

Desde ambas entidades piden a los vecinos precaución y agradecen su comprensión y colaboración al tener que suspender las actividades deportivas.

