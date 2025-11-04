Sanxenxo promociona sus senderos azules en Londres

El concejal de Tirismo, Juan Deza y el presidente de la Diputación, Luis López junto a la delegación en la feria Cedida

Sanxenxo apuesta, un año más, por promocionarse en el mercado británico a través de la feria de turismo World Travel Market de Londres.

El municipio está presente en el evento a través del stand de Galicia, dentro del espacio de Turismo Rías Baixas que, por primera vez, cuenta con un mostrador propio. Todo ello se enmarca bajo la marca Turespaña.

El concello sanxenxino acude a la feria con material promocional del destino: merchandising, folletos genéricos de la localidad y la Guía de Senderos Azules en formato papel y en idioma inglés. Además, también ponen a disposición de los visitantes un QR a través del cuál se puede descargar este recorrido.

En el folleto se recogen los principales recursos naturales del municipio, geolocalizados y con tracking de las rutas. Así, en cada uno de los ocho senderos se incluyen también los puntos de interés más destacados.

La localidad está representada en esta cita a través del concelleiro de Turismo y Playas, Juan Deza y por una gran delegación del sector turístico local a través del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), encabezada por su presidente Alfonso Martínez.

Feria turística

La World Travel Market de Londres (WTM) es una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con la presencia de más de 5.000 destinos representados. Este evento ofrece valiosas oportunidades de networking y de generación de contactos profesionales.

Gracias a ello, el concelleiro de Turismo, ya tiene cerrados varios encuentros con operadores interesados en Sanxenxo como destino. Además, Juan Deza, asistirá a la recepción ofrecida por Turespaña en la Embajada de España en Londres, con motivo de la WTM, junto a miembros del Clúster de Turismo de Galicia.

En la jornada de hoy, también ha estado en la cita el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, el diputado de Turismo, Jesús Vázquez, el director general del Instituto de Turismo de España (Turespaña), Miguel Sanz y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.