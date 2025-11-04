La quinta edición del Arousa Westie Fest vuelve al Hotel Carlos I en el mes de febrero

Participantes en la edición del año anterior Facebook del evento

El evento Arousa Westie Fest, el mayor festival de baile west coast de Europa, vuelve a Sanxenxo en el mes de febrero. Las fechas escogidas para esta quinta edición son del 19 al 22 y la ubicación, de nuevo, será el Hotel Carlos I.

Como en años anteriores contará con diferentes niveles para los competidores: social novice / inter, social advanced, WSDC novice/inter y WSDC ADV / All-Star. Por lo que el evento está abierto tanto a bailarines amateur como a profesionales de este estilo. Además, existen diferentes modalidades de paso, poniendo a disposición del público uno gratuito con acceso a talleres, fiestas y shows y otros dos de pago que permite la competición en las diferentes categorías.

Los interesados en acudir y o participar en el festival ya pueden registrarse a través de la página web del evento: www.arousawestiefest.com. Además pueden solicitar más información en el correo info@arousawestiefesti.com.

El año pasado, este evento, que actualmente colabora con otros veinte de diferentes localidades del mundo, generó más de 400 pernoctaciones en Sanxenxo, incluyendo en este dato las realizadas tanto en hoteles como en viviendas o apartamentos turísticos.