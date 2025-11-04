Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La parroquia de Adina celebra un magosto con comida, música en directo y queimada

La cita es el domingo 16 de noviembre en el Centro Cultural

C. Hierro
04/11/2025 20:07
Cartel promocional del evento
Cartel promocional del evento
Cedida

La Asociación Cultural San Cristóbal de Portonovo organiza, el próximo domingo 16 de noviembre, la primera edición de su magosto. La ubicación escogida para el evento es el Centro Cultural de Adina, en Portonovo.

Para la fecha, la organización tiene previstas diferentes actividades. Así, la cita comenzará a la una del mediodía con la sesión vermú amenizada con la actuación de Portonovo Canta. A las dos y cuarto está programada la comida que irá acompañada de música y a partir de las cinco se repartirá la queimada y las castañas del magosto tradicional que contará con la música en directo de Laura Campos.

Compra de tickets

Los interesados en asistir a la comida pueden reservar ya su ticket a través del 606 013 320 o comprar directamente la entrada y recogerla en Agro Conde. El precio del menú es de treinta euros para adultos y quince para niños y consiste, en empanada, langostinos, carrillera estofada y postre en el primer caso y pechuga empanada y patatas fritas en el segundo.

Desde la asociación recuerdan que a la sesión vermut y al magosto podrá asistir gente que no lo haga a la comida y que se sortearán obsequios para los mayores y habrá regalos para los menores de cinco años.

Te puede interesar

Participantes en la edición del año anterior

La quinta edición del Arousa Westie Fest vuelve al Hotel Carlos I en el mes de febrero
C. Hierro
Pedras Miudas, uno de los lugares por el que pasará el sendero

Catoira amplía de nuevo el proyecto del Camiño Real y busca la unión con Vilagarcía
Fátima Pérez
Una terraza de hostelería en verano en el concello de Sanxenxo

El fin del verano hace mella en el empleo de O Salnés, que suma más de un centenar de parados en octubre
Fátima Frieiro
Los deportistas del Olímpic

El Olímpic destaca en el XXVII Open Internacional Ciudad de Pontevedra
María Caldas