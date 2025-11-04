La parroquia de Adina celebra un magosto con comida, música en directo y queimada

Cartel promocional del evento Cedida

La Asociación Cultural San Cristóbal de Portonovo organiza, el próximo domingo 16 de noviembre, la primera edición de su magosto. La ubicación escogida para el evento es el Centro Cultural de Adina, en Portonovo.

Para la fecha, la organización tiene previstas diferentes actividades. Así, la cita comenzará a la una del mediodía con la sesión vermú amenizada con la actuación de Portonovo Canta. A las dos y cuarto está programada la comida que irá acompañada de música y a partir de las cinco se repartirá la queimada y las castañas del magosto tradicional que contará con la música en directo de Laura Campos.

Compra de tickets

Los interesados en asistir a la comida pueden reservar ya su ticket a través del 606 013 320 o comprar directamente la entrada y recogerla en Agro Conde. El precio del menú es de treinta euros para adultos y quince para niños y consiste, en empanada, langostinos, carrillera estofada y postre en el primer caso y pechuga empanada y patatas fritas en el segundo.

Desde la asociación recuerdan que a la sesión vermut y al magosto podrá asistir gente que no lo haga a la comida y que se sortearán obsequios para los mayores y habrá regalos para los menores de cinco años.