La comisión de fiestas de Vilalonga lanza un último llamamiento vecinal para impedir su disolución

Una actuación organizada por la asociación Cedida

La comisión de fiestas de Vilalonga convoca para este domingo una nueva asamblea general extraordinaria con el objetivo de encontrar relevo para la directiva y, por lo tanto, evitar su disolución. La cita es en el local multiusos de Vilalonga, siendo la primera convocatoria a las once y media y la segunda a las doce.

Este es el último llamamiento vecinal que realiza la comisión después de que, en la última asamblea, celebrada el pasado domingo 26 de octubre, no se hubiera presentado ninguna candidatura para dirigir la comisión.

De esta manera, este domingo se acabará la incertidumbre, ya que únicamente se presentan dos escenarios: o se elige una nueva junta directiva o se disuelve la comisión.