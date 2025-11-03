Investigan un robo con fuerza y daños materiales en la piscina municipal de Sanxenxo

Estado en el que quedó la puerta de la piscina municipal tras el robo Cedida

La Policía Local y la Guardia Civil de Sanxenxo investigan un robo con fuerza que tuvo lugar la madrugada del lunes en la piscina municipal. Este suceso provocó importantes daños materiales en la puerta de acceso, en una ventana y en una de las máquinas expendedoras del interior.

Fue durante una ronda nocturna de vigilancia cuando una patrulla de la Policía Local se percató de que una ventana de las instalaciones estaba abierta y con signos de haber sido forzada. Tras bajar del vehículo, también observaron que la puerta principal de la piscina tenía daños.

Después de hacer una primera comprobación en el exterior accedieron al interior de la piscina municipal y detectaron la ausencia de la caja registradora -elemento que, tras una inspección ocular por parte de los agentes, apareció tirada en las inmediaciones-. En la caja, según señalan desde el Concello había aproximadamente 150 euros procedentes de los pagos que algunos de los usuarios de las instalaciones realizan en metálico. A esta cantidad hay que sumarle también los gastos derivados de todos los destrozos causados en los puntos de acceso.

Ahora, ambos cuerpos de seguridad trabajan conjuntamente e investigan los hechos para poder dar con el autor o los autores del robo en el menor tiempo posible. Además, agradecen la colaboración ciudadana y piden que, si alguna persona vio algo de lo acontecido esa madrugada en las inmediaciones de la piscina, se ponga en contacto con ellos.

Ordenanza medioambiental

Por otro lado, la Policía Local de Sanxenxo ha podido identificar a la persona que hace unos días depositó en el lugar de Soutullo, perteneciente a la parroquia de Noella varios restos y muebles. El individuo dejó todos los enseres en las proximidades de un contenedor.

En concreto, este vecino abandonó en este punto 16 colchones, 53 cajas de bebidas, una decena de sillas, dos tumbonas, un cabecero de una cama y varios restos de azulejos y uralita.

Tras su identificación, cuentan fuentes municipales, el autor de los hechos se comprometió a retirar los residuos con una empresa especializada, ya que, por ejemplo, la uralita es un material que contiene amianto y debe ser retirada únicamente por empresas expertas y autorizadas para ello.

Ahora, la Policía tramita una sanción por incumplimiento de la ordenanza de Medio Ambiente. En este caso se trataría de una infracción leve, por lo que el autor de los hechos, además de poder estar obligado a remediar algún daño si lo ha causado se enfrentaría a una multa económica.

Desde el Concello recuerdan que pare deshacerse de este tipo de residuos es necesario llamar al punto limpio.