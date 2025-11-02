Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo repartirá hasta 4.000 euros en premios a las mejores luces de la Navidad

Esta tercera edición de ‘Deslumbra co teu Nadal’, busca incentivar el ambiente festivo

Fátima Pérez
02/11/2025 08:45
Un negocio decorando las Navidades de Arousa
Un negocio decorando las Navidades de Arousa
Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo convoca el III Concurso de Iluminación ‘Deslumbra co teu Nadal’ en el que se repartirán 4.000 euros en premios. Esta actividad, promovida por el departamento de Cultura y Eventos con Entretendas, busca incentivar el ambiente navideño en las calles. 

El concurso establece tres categorías: establecimientos comerciales, con escaparates y fachadas; decoración exterior; y decoración del entorno, donde se incluyen calles, barrios, plazas o vecindarios. 

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 24 de noviembre hasta el 9 de diciembre y se podrá realizar a través de la sede electrónica de O.A.Terra Sanxenxo o presencialmente en el registro del Concello. 

La decoración debe estar expuesta desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero y el jurado valorará diferentes aspectos como la iluminación, originalidad, diseño, el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto o el cuidado del medio ambiente. 

En Reyes habrá ganador

Antes del 19 de diciembre, los participantes deben enviar vídeos de sus propuestas y el 6 de enero se darán a conocer los ganadores en el Concierto de Reyes en el Auditorio.

Te puede interesar

Rúa Raimundo García Domínguez "Borobo"

Pontecesures inicia mañana las obras en la rúa Borobó y establece cortes de tráfico
Fátima Pérez
Agentes de Policía Nacional condujeron a ‘O Sero’ a los calabozos municipales tras la decisión del juez

Ingresan en prisión los dos detenidos en la última operación antidroga en Ribeira, en la que se incautaron un kilo de cocaína y 31.000 euros
Chechu López
Jose Carlos Vidal es el alcalde de A Pobra

Retiran dos puntos del orden del día del último pleno municipal de A Pobra debido a que sus expedientes estaban incompletos
Chechu López
El Céltiga repite en el Salvador Otero, donde esta tarde recibe al Silva

El Céltiga, a por su tercera victoria seguida a costa del colista Silva
Gonzalo Sánchez