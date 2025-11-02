Sanxenxo repartirá hasta 4.000 euros en premios a las mejores luces de la Navidad

Un negocio decorando las Navidades de Arousa Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo convoca el III Concurso de Iluminación ‘Deslumbra co teu Nadal’ en el que se repartirán 4.000 euros en premios. Esta actividad, promovida por el departamento de Cultura y Eventos con Entretendas, busca incentivar el ambiente navideño en las calles.

El concurso establece tres categorías: establecimientos comerciales, con escaparates y fachadas; decoración exterior; y decoración del entorno, donde se incluyen calles, barrios, plazas o vecindarios.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 24 de noviembre hasta el 9 de diciembre y se podrá realizar a través de la sede electrónica de O.A.Terra Sanxenxo o presencialmente en el registro del Concello.

La decoración debe estar expuesta desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero y el jurado valorará diferentes aspectos como la iluminación, originalidad, diseño, el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto o el cuidado del medio ambiente.

En Reyes habrá ganador

Antes del 19 de diciembre, los participantes deben enviar vídeos de sus propuestas y el 6 de enero se darán a conocer los ganadores en el Concierto de Reyes en el Auditorio.