Sanxenxo soportó un 73% más de su población durante el tercer trimestre del año 2003

Imagen de archivo de turistas este verano en Sanxenxo Mónica Ferreirós

Sanxenxo se sitúa en las primeras posiciones del ránking de los municipios gallegos que soportan una mayor presión turística. Así, esta localidad soportó un 73% más de su población residente durante el tercer trimestre del año 2023. Datos que únicamente fueron superados en Galicia por Santiago de Compostela, ciudad que alcanzó hasta el 106%.

Tras estos concellos continúan el listado otros como O Grove, Foz, Arteixo, O Porriño o San Cibrao das Viñas.

En el caso de Sanxenxo lleva años liderando el listado de las localidades que reciben un mayor número de visitantes tanto en verano como el resto de meses del año.

Plazas para turistas

Debido a la gran afluencia de turistas, Sanxenxo es también la red hotelera más grande del norte de España o, lo que es lo mismo, el municipio que más plazas de hoteles ofertan.

En concreto existen 30.320 repartidas en 128 hoteles, 57 pensiones, 54 apartamentos turísticos, seis casas rurales y doce cámpings.

A esta cifra hay que sumarle el número de plazas que se han creado a través de las viviendas turísticas, aproximadamente unas 13.000.

La mayor peculiaridad de Sanxenxo, y la que provoca que llegue a triplicar su población. sobre todo, en los meses de verano, es el número de segundas residencias. Así, los últimos datos señalan que hay más de 10.600, cifra sorprendentemente alta teniendo en cuenta que en Sanxenxo el número de primeras viviendas ronda únicamente las 17.000.