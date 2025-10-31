Herida una mujer tras volcar su coche sin carnet en Vilalonga

Imagen del coche sin carnet volcado en Vilalonga Cedida

Una mujer resultó herida esta mañana tras sufrir un accidente con su coche sin carnet en Vilalonga. El suceso tuvo lugar pasadas las doce de la mañana, momento en el que la conductora circulaba por la Avenida Vilar y, por motivos que todavía se desconocen, colisionó con otro vehículo aparcado que se incorporaba a la calzada.

Debido al impacto el coche sin carnet volcó, lo que provocó que los servicios de emergencias tuviesen que excarcelar a la mujer.

A pesar de lo impactante que fue el accidente, la conductora del vehículo volcado se saldó con heridas leves y fue trasladada al centro médico.

En el suceso intervinieron tanto los servicios de emergencias de Sanxenxo como agentes de la Policía Local y la Guardia Civil.