El Concello inicia la renovación del campo de fútbol de Baltar con la retirada del césped

Imagen de los trabajos de retirada del césped Cedida

Los trabajos para la renovación del campo de fútbol de Baltar comenzaron esta semana con la retirada del césped antiguo y la colocación del sistema de riego. Tras este primer paso se llevarán a cabo otros similares a los del campo de Noalla con el fin de presentar un campo totalmente moderno y renovado.

En ambos casos las obras se llevan a cabo por la modalidad de renting con una duración de 48 meses y un importe total de 627.478 euros procedentes de fondos municipales. El paquete de césped artificial que se colocará será de última generación y cubrirá una superficie de 103,25 por 62,50 metros en el campo de Noalla y de 101 por 62 metros en el de Baltar.

En cuanto al sistema de riego está prevista la colocación de doce cañones de impacto emergente de primeras marcas con un sistema de rotación de 360 grados. Además, el contrato también contempla otras actuaciones complementarias como puede ser la sustitución de la barandilla o mejoras en el cierre perimetral del campo de Noalla.

“Queremos que os nosos equipos xoguen nas mellores condicións posibles polo que estamos a facer un importante esforzo en todos os nosos equipamentos deportivos”, aseguró el concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola.