Curso de cortador de jamón, de cestería o de cata de vinos entre las actividades programadas por los vecinos de Vilalonga

Fachada del edificio multiusos de Vilalonga Cedida

La Asociación de Vecños O Salnés de Vilalonga presentó el programa de actividades para los últimos meses de 2025 y los primeros del próximo año. Como en ediciones anteriores las iniciativas propuestas son muy variadas para así poder atraer al mayor número de participantes.

Tras el éxito del primer curso de cortador de jamón los siguientes previstos son de poda e injerto, de cestería, de cata de vinos, de manipulador de alimentos y de fitosanitarios.

Además, están pendientes de cerrar un curso de guitarra con Paco Vulkano, otro de encaje de bolillos y clases de baile.

Excursiones

Desde la asociación de vecinos, además de cursos también tiene organizadas diferentes excursiones. La primera será a Allariz el próximo 13 de diciembre y, todavía sin fecha, están previstos los destinos de Cantabria y Asturias.

De la misma manera tienen organizada una charla sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. En esta ocasión la fecha escogida es el siete de noviembre a partir de las ocho y media en el edificio de usos múltiples de Vilalonga.

Las inscripciones para las diferentes actividades están abiertas, es por ello que las personas interesadas en una o varias de ellas pueden solicitar más información a través del teléfono 600 67 39 96. Tanto los cursos como las excursiones están disponibles para socios y no socios de la asociación.