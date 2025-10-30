Éxito de participación en la tercera sesión de las charlas formativas sobre la menopausia

Cartel de la actividad Cedida

La tercera sesión de las jornadas “A menopausa tamén se pode vivir en positivo” contó, al igual que las anteriores, con una gran afluencia de público. Este ciclo, que consta de ocho charlas, busca crear espacios participativos para mujeres de entre 45 y 55 años para que puedan comprender lo que ocurre en su cuerpo durante esta etapa.

En esta ocasión la actividad trató sobre la salud psicológica y la necesidad de que las mujeres cuiden sus emociones durante esta etapa y fue impartida por Alejandra Fernández, psicóloga municipal.

Los siguientes temas que se tratarán en las charlas serán: la sexualidad, la importancia de la alimentación saludable la necesidad de una actividad física adecuada al momento vital y recomendaciones sobre los ejercicios más adecuados para el fortalecimiento del suelo pélvico. La última de las citas, que está programada para el tres de diciembre será una “camiñata saudable”.

La inscripción para cada una de las sesiones todavía está abierta, es por ello que las interesadas podrán anotarse a través de Servizos Sociais en el teléfono 986 727 901. La actividad, que se desarrolla los miércoles en horario de diez a once y media, se realiza en el Pazo Emilia Pardo Bazán.