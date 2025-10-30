El Concello mejora el acceso al puesto de socorro y la torre de control en la playa de Pragueira

Punto de socorrismo de la playa de Pragueira Cedida

El Concello de Sanxenxo, a través de la concellería de Turismo y Playas, continúa con la mejora de la accesibilidad y los servicios de los arenales.

En esta ocasión los trabajos se centraron en la playa de Pragueira, lugar en el que se está mejorando el acceso al puesto de socorrismo y se llevará a cabo la renovación de la torre de control y de vigilancia de los socorristas. Esta actuación cuenta con una inversión de aproximadamente 7.000 euros y está financiada únicamente con fondos municipales.

En concreto, en este arenal se está construyendo unja pasarela de madera antideslizante con un ancho de dos metros por más de seis de largo que conecta la playa con el puesto de socorro. Además, se instalará una nueva torre con una pérgola con madera de pino y un mástil de acero inoxidable para el soporte de la bandera con una escalera de acceso también construida en madera de pino.

Playa de Canelas

Estas obras comienzan tras concluir los trabajos en la playa de Canelas, lugar en el que se sustituyó la pasarela provisional por una fija ligeramente elevada sobre la arena para permitir el avance de la duna bajo la misma. Esta instalación, además de dar acceso a la playa, se conecta con el otro paseo ya existente que accede a la caseta de baños y servicios.

Imagen de la nueva pasarela de la playa de Canelas Cedida

Las obras, que contaron con un presupuesto de 32.000 euros financiados por el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta, también contempló la instalación de alumbrado con tiras LED.