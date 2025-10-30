Mi cuenta

Sanxenxo

Denuncian a un conductor por dar positivo en alcohol y destrozar mobiliario público

El infractor abandonó el lugar tras el accidente, pero gracias a un testigo se pudo identificar

C. Hierro
30/10/2025 19:01
Un momento de la intervención policial
Un momento de la intervención policial
Cedida

La Policía Local de Sanxenxo ha denunciado a un conductor por un posible delito contra la seguridad vial después de que la mañana de ayer impactase su vehículo contra una farola y uno de los muros de hormigón que forman el skate park ubicado en la calle Rial.

El suceso tuvo lugar alrededor de las siete de la mañana, momento en el que el conductor circulaba por esa vía y perdió el control de su vehículo destrozando parte del mobiliario urbano.

Pese al fuerte impacto y los importantes daños que presentaba el coche, la persona, vecina de Sanxenxo, abandonó el lugar de los hechos en otro vehículo que vino a buscarle.

Estado en el que quedó el vehículo tras el accidente
Estado en el que quedó el vehículo tras el accidente
Cedida

Un testigo que pudo ver todo lo ocurrido fue quién alertó a la Policía Local. Los agentes, tras unas pesquisas, dieron con el infractor que se había ausentado del lugar por su propio pie.

A pesar de haber pasado tres horas del accidente en el momento de la detención, tras practicarle la prueba de alcoholemia, el conductor arrojaba una tasa de 0,74 miligramos por litro. Es por ello que la Policía Local tramitó una denuncia por un posible delito contra la seguridad vial. Esto es así porque dicha cifra supera el límite penal que actualmente está fijado en 0,60 miligramos por litro de sangre.

Conducción segura

Desde la Policía Local recuerdan a los vecinos del municipio la importancia de realizar una conducción segura y el peligro o efectos negativos de hacerlo bajo los efectos del alcohol.

Además, inciden en las consecuencias legales severas que tiene que llevar a cabo estas prácticas incluyendo multas cuantiosas, la pérdida de la licencia de conducir y, en los casos más graves, posibles penas de cárcel.

