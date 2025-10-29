Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo promueve su primer Camino Escolar Seguro con ayuda de los comercios

Fátima Pérez
29/10/2025 08:20
Alumnos de A Florida en la prueba del Camino Escolar Seguro
Alumnos de A Florida en la prueba del Camino Escolar Seguro
Cedida

Sanxenxo implanta hoy su primer Camino Escolar Seguro con el alumnado del colegio de A Florida. El objetivo de la iniciativa es crear entornos escolares con menos vehículos particulares, así como facilitar la autonomía y favorecer la socialización de los escolares.

Alumnado de 5º de Primaria simularon parte del trayecto acompañados por la Policía Local, profesores del centro, los concejales Nati Parada y Xoán Pérez, y la presidenta de la ANPA, Paloma Otero, para repasar los cruces, recorridos e identificación de locales colaboradores a los que podrán acudir en caso de necesitar ayuda.

En los pasos de peatones se pintaron cuatro pictogramas para recordar las normas antes de cruzar. Además, durante las últimas semanas se habilitaron seis puntos de encuentro con señales identificativas para facilitar que el alumnado se desplace en grupos en función del lugar donde viva.

En la iniciativa también colaboran una treintena de establecimientos y locales comerciales, identificados con pegatinas en sus escaparates, donde los escolares pueden acudir si necesitan ayuda durante su trayecto.

Los recorridos se controlarán las primeras semanas y la idea será seguir implantando estos Caminos en otros centros. 

