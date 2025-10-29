La exposición ‘Ecos del tiempo’ de Berta Lima Milla aterriza en la Sala Nauta de Sanxenxo

Una anterior exposición en la sala

La exposición de pintura y libros ‘Ecos del Tiempo’ de la artista Berta Lima Milla se inaugura el próximo domingo, 2 de noviembre, a las 18 horas, en la Sala Nauta de Sanxenxo. La muestra rinde un sentido homenaje a la madre de la autora, Milagros, quien fue residente de la localidad lilaina.

‘Ecos del Tiempo’ es una exposición que une pintura y literatura, dos lenguajes con los que la autora da forma a los recuerdos, las raíces y las emociones. La muestra reúne una selección de obras inspiradas en sus libros ‘Recuerdos’, dedicado a sus nietos, y ‘Milagros’, escrito como tributo a su madre. De esta forma, la artista teje un diálogo entre el arte, la memoria y los afectos.

Además de su valor artístico y personal, el proyecto tiene un fin solidario, ya que el 10% de la venta de los cuadros se destinará a Aldeas Infantiles SOS Galicia, reafirmando el compromiso de la autora con las causas sociales y con el poder transformador del arte.

Propósito solidario

Aldeas Infantiles SOS Galicia es una asociación cuyo objetivo primordial es integrar familiar y socialmente a niños y niñas en situación de riesgo o desamparo. “Impulsamos su autonomía y emancipación en igualdad de derechos y obligaciones que el resto de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas de protección, prevención y apoyo a la autonomía, y también a través del fortalecimiento de sus familias”, exponen desde la entidad.

En cuanto a la exposición, estará abierta al público hasta el 15 de noviembre, cuenta con la colaboración del Concello de Sanxenxo y se enmarca en la estrategia cultural impulsada por la concejalía de Cultura de Elena Torres con la que se busca acercar la creación artística a la ciudadanía, fomentar el talento local y poner en valor la conexión entre arte, memoria y territorio.