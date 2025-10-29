Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La exposición ‘Ecos del tiempo’ de Berta Lima Milla aterriza en la Sala Nauta de Sanxenxo

La muestra, que une las disciplinas de pintura y literatura, estará disponible a partir del domingo 2 de noviembre

Sandra Rey
29/10/2025 17:15
Una anterior exposición en la sala

La exposición de pintura y libros ‘Ecos del Tiempo’ de la artista Berta Lima Milla se inaugura el próximo domingo, 2 de noviembre, a las 18 horas, en la Sala Nauta de Sanxenxo. La muestra rinde un sentido homenaje a la madre de la autora, Milagros, quien fue residente de la localidad lilaina.

‘Ecos del Tiempo’ es una exposición que une pintura y literatura, dos lenguajes con los que la autora da forma a los recuerdos, las raíces y las emociones. La muestra reúne una selección de obras inspiradas en sus libros ‘Recuerdos’, dedicado a sus nietos, y ‘Milagros’, escrito como tributo a su madre. De esta forma, la artista teje un diálogo entre el arte, la memoria y los afectos.

Además de su valor artístico y personal, el proyecto tiene un fin solidario, ya que el 10% de la venta de los cuadros se destinará a Aldeas Infantiles SOS Galicia, reafirmando el compromiso de la autora con las causas sociales y con el poder transformador del arte.

Propósito solidario

Aldeas Infantiles SOS Galicia es una asociación cuyo objetivo primordial es integrar familiar y socialmente a niños y niñas en situación de riesgo o desamparo. “Impulsamos su autonomía y emancipación en igualdad de derechos y obligaciones que el resto de los y las jóvenes, mediante el desarrollo de programas de protección, prevención y apoyo a la autonomía, y también a través del fortalecimiento de sus familias”, exponen desde la entidad.

En cuanto a la exposición, estará abierta al público hasta el 15 de noviembre, cuenta con la colaboración del Concello de Sanxenxo y se enmarca en la estrategia cultural impulsada por la concejalía de Cultura de Elena Torres con la que se busca acercar la creación artística a la ciudadanía, fomentar el talento local y poner en valor la conexión entre arte, memoria y territorio. 

Te puede interesar

La última edición de la Media Maratón

La Media Maratón Entre Rías se promociona este fin de semana en Oporto
María Caldas
La gerente de Barbanza Arousa, el concejal de Relacións Institucionais de Ribeira y los alcaldes de Rianxo, A Pobra y Boiro presentaron el cartel de la ruta '+ que tapas

La ruta '+que tapas' vuelve para poner en valor la gastronomía local, vinos de la IXP O Barbanza e Iria y fomentar la hostelería en temporada baja
Chechu López
El ideal gallego

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge la representación teatral ‘Guerra’
Sandra Rey
El portavoz del BNG, Anselmo Noia

El BNG de O Grove propone al gobierno local hacer un plan de actuación para recuperar el patrimonio popular
Redacción