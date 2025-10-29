El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge la representación teatral ‘Guerra’

Exterior del auditorio municipal

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge este viernes la obra ‘Guerra’ de la compañía gallega Teatro do Noroeste. El evento será a las 21 horas y las entradas están disponibles en ataquilla.com. El evento forma parte de la programación cultural para el último trimestre del año organizada por el Concello de Sanxenxo.

‘Guerra’ es una tragedia al estilo “shakesperiano”, es decir, una tragedia aderezada de comedia e ironía para dulficar los acontecimientos dramáticos. “Las innumerables referencias a las guerras en el Teatro Europeo, desde Shakespeare hasta Lorca llenan la escena de evocadoras secuencias de caos y destrucción”, expone la sinopsis de la obra.

En cuanto a Teatro do Noroeste, la compañía fue creada en 1987 por Luma Gómez y Eduardo Alonso, profesionales con una amplia experiencia teatral.