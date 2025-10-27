Vilalonga organiza una charla informativa sobre la prevención y detección del cáncer de mama

Cartel informativo de la charla sobre prevención del cáncer de mama de Vilalonga Cedida

La asociación de vecinos O Salnés de Vilalonga organiza el próximo 7 de noviembre una charla informativa sobre la prevención del cáncer de mama.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de Sanxenxo y la Asociación de Persoas Diagnosticadas de Cancro de Mama e Xinecolóxico (ADICAM) se celebrará en el edificio de usos múltiples de Vilalonga a partir de las ocho y media de la tarde.

Uno de los objetivos de la charla es mostrar la importancia de la detección precoz de esta enfermedad y dar unas nociones básicas para que las mujeres aprendan a hacerse una autoexploración. Esta acción, señalan, es clave para identificar cuanto antes cualquier anomalía o cambio que se produzca en las mamas y, por lo tanto, gracias a ella pueden salvarse muchas vidas.

La charla es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa.

Los interesados, si precisan de más información pueden ponerse en contacto directamente con la asociación de vecinos, con el Concello sanxenxino o con ADICAM a través del 986 307 158 o en el correo adicamadicam@gmail.