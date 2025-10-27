Mi cuenta

Sanxenxo

Vilalonga organiza una charla informativa sobre la prevención y detección del cáncer de mama

La cita es el 7 de noviembre en el edificio de usos múltiples

C. Hierro
27/10/2025 19:50
Cartel informativo de la charla sobre prevención del cáncer de mama de Vilalonga
Cartel informativo de la charla sobre prevención del cáncer de mama de Vilalonga
Cedida

La asociación de vecinos O Salnés de Vilalonga organiza el próximo 7 de noviembre una charla informativa sobre la prevención del cáncer de mama.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de Sanxenxo y la Asociación de Persoas Diagnosticadas de Cancro de Mama e Xinecolóxico (ADICAM) se celebrará en el edificio de usos múltiples de Vilalonga a partir de las ocho y media de la tarde.

Uno de los objetivos de la charla es mostrar la importancia de la detección precoz de esta enfermedad y dar unas nociones básicas para que las mujeres aprendan a hacerse una autoexploración. Esta acción, señalan, es clave para identificar cuanto antes cualquier anomalía o cambio que se produzca en las mamas y, por lo tanto, gracias a ella pueden salvarse muchas vidas.

La charla es totalmente gratuita y no requiere inscripción previa.

Los interesados, si precisan de más información pueden ponerse en contacto directamente con la asociación de vecinos, con el Concello sanxenxino o con ADICAM a través del 986 307 158 o en el correo adicamadicam@gmail.

