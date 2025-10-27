Los unicornios, los pequeños monstruos y “La Asistenta” triunfan en las bibliotecas

Actividad para niños realizada en la biblioteca de Sanxenxo Cedida

En una época en la que las pantallas, el ruido y el presente conquista a la población, en los concellos todavía existen espacios en los que el silencio, el papel y viajar al pasado o futuro continúan reinando. Este es el caso de las bibliotecas de Sanxenxo, lugares que año tras año van sumando más adeptos y que ya forman una comunidad de 7.370 inscritos, lo que significa un aumento de 259 usuarios respecto a los datos del 2024.

De entre todos ellos hay más de mil vecinos de todas las edades que visitan con asiduidad las bibliotecas de Sanxenxo, Portonovo y Vilalonga para dar rienda a la imaginación y sumergirse en un nuevo mundo, ya sea real o ficticio. En total, entre las tres instalaciones se prestaron en lo que va de año un total 11.700 libros (en la cifra también se contabiliza alguna revista) y alrededor de unas 250 películas.

Unicornios y monstruos

Entre los lectores más jóvenes lo que triunfa este año son los animales fantásticos, así la colección “Unicornia” de Ana Punset y “Pequeños monstruos” de David Walliams son los libros más solicitados entre los menores. Otros que aparecen en las primeras posiciones del ranking son “Mi mamá es la mejor” de Ludo Studio Ply o los ejemplares de “Anna Kadabra” del escritor Pedro Mañas y recomendados para lectores a partir de los siete años. Cada vez más, los comics también se encuentran entre los títulos más prestados en las bibliotecas sanxenxinas, este año las colecciones que tuvieron lista de espera fueron “Policán”, “El club del comic de Chikigato”, “Lightfall”, “Animalotes” y “Superpataca”.

En la sección de no ficción, de nuevo los animales y la curiosidad vuelven a reinar. Así entre los libros más prestados aparecen la “Enciclopedia de animales prehistóricos”, “El majestuoso libro de los dinosaurios y otros animales prehistóricos” o “Cómo funciona el mundo”.

Los lectores adultos también tienen sus preferidos. Este año la saga que más solicitudes tuvo fue “La Asistenta” escrita por Freida McFadden. El ranking lo completa el libro “La grieta del silencio” de Javier Castillo y la trilogía “Illumbe” de Mikel Santiago.

En el género de no ficción lo que buscan los usuarios de la biblioteca es asesoramiento sobre alimentación, economía y bienestar. Es por ello que los ejemplares que más veces fueron prestados durante este año fueron “Dime que comes y te diré que bacterias tienes” de Blanca García-Orea, “La economía en una lección” de Henry Hazlitt o “El arte de no amargarse la vida” de Rafael Santandreu.

A diferencia de otros años también se cuelan entre los libros más leídos comics manga como pueden ser “My Hero Academia” o “Dragon Ball”, títulos que no quitan el puesto a los más clásicos como son los inolvidables “Mortadelo y Filemón”.

En cuanto a las películas, la tendencia no varía mucho y los títulos que siguen triunfando en las bibliotecas de Sanxenxo son “Harry Potter” y “El señor de los anillos”.