Las obras del entorno de la capilla de Arra avanzan con la canalización de las pluviales

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la visita a las obras del Camiño de Arra Cedida

Los trabajos para la humanización del entorno de la capilla de Arra avanzan con la instalación de la canalización de aguas pluviales. Las obras, adjudicadas por casi 240.000 euros, fueron adjudicadas a Marconsa y cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.

El alcalde sanxenxino, Telmo Martín, visitó ayer los trabajos sufragados de manera íntegra por el plan +Provincia de la Diputación. “Trátase de poñer en valor un núcleo poblacional de Arra con gran valor patrimonial e once viven moitos veciños”, señaló el alcalde. Y añadió que estas obras servirán para mejorar la “imaxe e accesibilidade”.

De esta manera, el proyecto tiene como objetivo potenciar este núcleo antiguo de población y mejorar la seguridad vial de la zona, así como embellecer el entorno. Los trabajos consistirán en mejorar el pavimento existente, soterrar los cables aéreos de electricidad y telefonía así como mejorar la iluminación del entorno de la capilla y de los viales de acceso a la misma.

Está previsto que se mantengan los niveles originales de las calles, por lo que tras todos los trabajos los viales mantendrán los rasantes actuales y su inclinación. De esta manera tras las obras de humanización las cotas de los viales no presentarán cambios reseñables.

Desde el gobierno local destacan la importancia de esta obra ya que la capilla de San Amaro “es una joya arquitectónica de la baja Edad Media” y, además, a pocos metros se encuentra el Priorato de Arra, edificación en la que recientemente se han invertido cerca de 400.000 euros para llevar a cabo su rehabilitación total.