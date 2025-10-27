La mejora de la Travesía Areal en Portonovo entra en sus recta final tras una inversión de 137.000 euros

Estado de las obras en la Travesía Areal en Portonovo Cedida

Las obras de humanización de la Travesía Areal, en Portonovo, entran en su recta. Los trabajos, que comenzaron a principios del mes de agosto y contaron una inversión de 137.000 euros del plan +Provincia de la Diputación, tuvieron como objetivo recuperar los 706 metros cuadrados de la plaza para el uso y el disfruta de los vecinos.

Para ello lo que se hizo fue enlazar peatonalmente este espacio con el mercado, las calles y los jardines colindantes. De esta manera, lo que se consiguió fue un entorno mucho más sostenible y amable que favorece el ocio al aire libre.

Entre los trabajos que se realizaron destaca la eliminación de las escaleras y su sustitución por una rampa para facilitar la accesibilidad, mejorar el acceso del mercado, el remplazo de los bancos de hormigón por unos de piedra y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado de bajo consumo.

Plaza de Abastos

Por otro lado, también en la zona de Portonovo, el Concello está llevando a cabo el cambio de cubierta de la zona de la verdura y frutas de la plaza de abastos. En este caso, los trabajos cuentan únicamente con fondos municipales y ascienden a 31.048 euros.