Sanxenxo registró en septiembre más del 24% de las pernoctaciones en la provincia

Uno de los hoteles de Sanxenxo GONZALO SALGADO

Sanxenxo es uno de los municipios turísticos por excelencia en Galicia y, año tras año, los datos de visitantes lo ratifican. Así, según el informe elaborado por el INE sobre Coyuntura Turística Hotelera señala que en septiembre la localidad registró el 24,21% de las pernoctaciones en la provincia o, lo que es lo mismo, un total de 103.509. Cifra que supera a las alcanzadas en junio, mes en el que se sumaron 93.680.

Estos datos hacen referencia únicamente a las pernoctaciones hoteleras por lo que son solo una parte del total de las plazas en alojamientos turísticos que ofrece Sanxenxo. De esta manera, a los datos habría que sumarle todas las personas que visitaron las 54.833 segundas residencias que hay en la localidad, las 13.365 plazas en viviendas de uso turístico, las 4.773 en campings o las 2.767 que se ofrecen en apartamentos turísticos.

En cuanto al número de establecimientos hoteleros abiertos en septiembre, el INE contabiliza 135 lo que se traduce en aproximadamente 3.980 habitaciones disponibles o, lo que es lo mismo, 7.843 plazas. Otro dato que aporta en su estudio es que durante este mes está relacionada sobre el pernal empleado, cifrándolo en unas 1.056 personas.

Municipio influyente

Por otro lado, la asociación que representa a los principales actores del turismo español, Exceltur, incluye en su último Atlas de contribución municipal del turismo en España 2024 a Sanxenxo. En el informe lo coloca en el puesto 37 de los municipios costeros, y en la posición 46 dentro de las localidades más influyentes, lo convierte en el único destino gallego que está incluido en el ranking.

El Atlas de la contribución municipal del turismo en España contiene información sobre las 500 localidades del país con mayor número de plazas de alojamiento turístico reglado.

En referencia a Sanxenxo se detallan las características más importantes sobre su oferta turística, sus implicaciones sobre los distintos niveles de contribución social del turismo en términos de empleo así como la relevancia de su tejido económico y social. Además, se incorporan indicadores de evolución de la oferta para identificar el modelo de desarrollo turístico del municipio.