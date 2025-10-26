Sanxenxo aumenta el gasto social anual a 225 euros por habitante, 140 más que en 2017

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en el último Pleno Mónica Ferreirós

El gobierno municipal de Sanxenxo presume de que su Concello ha aumentado el gasto social anual en ocho años más de 140 euros, alcanzando los 225 euros por habitante. Esta cifra, tal y como señala el alcalde Temo Martín en sus redes sociales, se extrae de dividir la partida que destina el gobierno municipal para esta concellería, un total de 4.087.051 euros entre los 18.135 vecinos que tiene la localidad. “La variedad de servicios y el nivel de gasto convierten a Sanxenxo en líder en prestación de servicios sociales”, indica Martín.

En cuento a las partidas concretas, el edil señala que el desembolso en personal de esta concellería, en el CIM, en talleres para mayores o apoyo a las familias aumentó un 52% en este periodo, alcanzando los 545.200 euros, en el centro de día se amplió un 65% sumando la cantidad de 654.297 euros y el presupuesto para las guarderías se incrementó en un 72%, lo que se traduce en un total de 771.072 euros frente a los 448.447 euros que se destinaron en el año 2017.

El aumento más notable ha sido en la cuantía destinada al Servicio de Atención en el Hogar. En este caso el aumento ha sido de más de un 600%, ya que la cantidad ha pasado de 331.525 euros hace ocho años a más de dos millones este año.

Estos datos, señala el alcalde de Sanxenxo sirven para que tanto el gobierno como para los vecinos de la localidad puedan estar “orgullosos” de lo que “hemos conseguido entre todos”