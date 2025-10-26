Mi cuenta

Sanxenxo

Las escuelas infantiles realizan una recogida en favor del Refuxio de Animais de Cambados

La actividad se enmarca dentro del proyecto de los centros protagonizado por tres perros

C. Hierro
26/10/2025 17:15
Parte de los alimentos recogidos por los alumnos
Parte de los alimentos recogidos por los alumnos
Cedida

Las escuelas municipales de O Tombo y O Revel llevaron a cabo una recogida solidaria de alimentos, mantas y material destinada a ayudar al Refuxio de Animais de Cambados.

Esta iniciativa forma parte del proyecto educativo que ambas escuelas llevan este año y que está protagonizado por tres perros que acompañan a los niños en su día a día. La función de estos animales es enseñar a los menores a cuidarlos y, además, otros valores esenciales como pueden ser la empatía o el respeto.

Gracias a esta actividad que se desarrolló durante toda la semana pasada tanto el alumnado como sus familias pudieron poner en práctica la solidaridad y la colaboración, demostrando el compromiso de las escuelas con las causas solidarias y con la educación en valores.

Entre los productos cedidos por la comunidad educativa, además de comida tanto para perros como para gatos, también había mantas, alfombras e incluso correas y arneses para que los voluntarios puedan sacar a pasear a algunos de los canes que viven en el refugio.

