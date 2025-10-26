Las escuelas infantiles realizan una recogida en favor del Refuxio de Animais de Cambados

Parte de los alimentos recogidos por los alumnos Cedida

Las escuelas municipales de O Tombo y O Revel llevaron a cabo una recogida solidaria de alimentos, mantas y material destinada a ayudar al Refuxio de Animais de Cambados.

Esta iniciativa forma parte del proyecto educativo que ambas escuelas llevan este año y que está protagonizado por tres perros que acompañan a los niños en su día a día. La función de estos animales es enseñar a los menores a cuidarlos y, además, otros valores esenciales como pueden ser la empatía o el respeto.

Gracias a esta actividad que se desarrolló durante toda la semana pasada tanto el alumnado como sus familias pudieron poner en práctica la solidaridad y la colaboración, demostrando el compromiso de las escuelas con las causas solidarias y con la educación en valores.

Entre los productos cedidos por la comunidad educativa, además de comida tanto para perros como para gatos, también había mantas, alfombras e incluso correas y arneses para que los voluntarios puedan sacar a pasear a algunos de los canes que viven en el refugio.