Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Inauguran la rehabilitación de la capilla de Aios tras una inversión de 88.000 euros

La obra le devolvió el exterior de piedra de 1.600, año de su construcción

C. Hierro
26/10/2025 19:51
Vecinos en la inauguración de la rehabilitación de la capilla San Juan de Aios
Vecinos en la inauguración de la rehabilitación de la capilla San Juan de Aios
Jorge Touriño

Los vecinos de la parroquia de Noalla celebraron ayer el remate de las obras de rehabilitación de la capilla de San Juan de Aios. El proyecto, que comenzó en el año 2016 y tuvo que retrasarse, entre otras cosas por permisos y durante la pandemia, tuvo como objetivo devolverle al lugar su estado original.

Así, desde ayer esta capilla luce como en 1.600 y su exterior es únicamente de piedra, eliminando todas las modificaciones que se hicieron en los años setenta.

Imagen de la capilla restaurada
Imagen de la capilla restaurada
Jorge Touriño

El presupuesto para poder llevar a cabo todos los trabajos que supusieron una reconstrucción total de la edificación fue de 88.000 euros. Los encargados de hacer frente a los pagos fueron los vecinos del lugar (que aportaron 40.000 euros durante todos estos años), el párroco y la Comunidad de Montes de Noalla, tal y como señalan desde la asociación cultural y deportiva “Os Raposos”, quiénes fueron promotores de esta obra. El arquitecto encargado de llevar a cabo este proyecto fue Santiago Pérez Álvarez.

Fueron muchos los vecinos del lugar y de otras zonas de Sanxenxo los que no quisieron perderse la inauguración de la capilla y desde las doce y media de ayer se agolparon en las inmediaciones. También acudieron, entre otros, el alcalde del municipio, Telmo Martín.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante la celebración
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante la celebración
Jorge Touriño

Te puede interesar

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en el último Pleno

Sanxenxo aumenta el gasto social anual a 225 euros por habitante, 140 más que en 2017
C. Hierro
Landeira trata de recuperar un balón ante la presión de los jugadores del Gran Peña en el Manolo Barreiro

El Boiro pierde su condición de invicto en un tenso partido
María Caldas
El accidente fue a última hora de la tarde

Herido un repartidor tras un accidente entre coche y ciclomotor en O Ramal
Fátima Frieiro
El dúo musical en un concierto reciente

Amistades Peligrosas será una de los cabezas de cartel del tercer O Son de Vilanova Fest
A. Louro