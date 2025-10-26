Inauguran la rehabilitación de la capilla de Aios tras una inversión de 88.000 euros

Vecinos en la inauguración de la rehabilitación de la capilla San Juan de Aios Jorge Touriño

Los vecinos de la parroquia de Noalla celebraron ayer el remate de las obras de rehabilitación de la capilla de San Juan de Aios. El proyecto, que comenzó en el año 2016 y tuvo que retrasarse, entre otras cosas por permisos y durante la pandemia, tuvo como objetivo devolverle al lugar su estado original.

Así, desde ayer esta capilla luce como en 1.600 y su exterior es únicamente de piedra, eliminando todas las modificaciones que se hicieron en los años setenta.

Imagen de la capilla restaurada Jorge Touriño

El presupuesto para poder llevar a cabo todos los trabajos que supusieron una reconstrucción total de la edificación fue de 88.000 euros. Los encargados de hacer frente a los pagos fueron los vecinos del lugar (que aportaron 40.000 euros durante todos estos años), el párroco y la Comunidad de Montes de Noalla, tal y como señalan desde la asociación cultural y deportiva “Os Raposos”, quiénes fueron promotores de esta obra. El arquitecto encargado de llevar a cabo este proyecto fue Santiago Pérez Álvarez.

Fueron muchos los vecinos del lugar y de otras zonas de Sanxenxo los que no quisieron perderse la inauguración de la capilla y desde las doce y media de ayer se agolparon en las inmediaciones. También acudieron, entre otros, el alcalde del municipio, Telmo Martín.