El Gran Talaso Hotel Sanxenxo visto desde la Playa de Silgar S.R.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, Sanxenxo –capital por excelencia del turismo en Galicia durante la época estival– comienza a despedirse de sus miles de visitantes que año tras año aglomeran el municipio de junio a agosto. Las playas y las calles se vacían, los turistas regresan a sus casas y la localidad recupera la calma, contando solo con la presencia de su vecinos cotidianos.

Este cambio de estación hace que muchos hosteleros cierren sus negocios hasta la próxima temporada alta, que suele arrancar con la Semana Santa. Sin embargo, algunos establecimientos consiguen resistir los meses fríos y prolongar su actividad gracias a tener una oferta más allá del típico “sol y playa”.

Aquí es donde el Turismo de Bienestar entra en juego, una alternativa accesible durante casi todo el año en complejos que cuentan con spa y/o balenario, incluyendo una amplia variedad de experiencias orientadas a contribuir al equilibrio físico, mental y emocional, como tratamientos faciales y corporales, hidroterapia, masajes o circuitos termales, entre otros. En general, este tipo de turismo, que también se puede catalogar como “sanitario”, busca mejorar la calidad de vida de los usuarios.

En Sanxenxo, varios alojamientos apuestan por este tipo de servicios, entre ellos el Gran Talaso Hotel Sanxenxo y el Hotel Spa Galatea. Desde este último, a pesar de ser un negocio de temporada que cierra sus puertas en noviembre, señalan que “sí es cierto que el balneario tiene una mayor afluencia cuando el tiempo no acompaña”.

Además, destacan que próximamente cerrarán la temporada con dos grupos del programa +Benestar de la Diputación, que busca fomentar el envejecimiento activo mediante estancias en hoteles con balneario, talaso, spa u otras instalaciones similares.

Por su parte, desde el Gran Talaso, que abre durante todo el año a excepción de los meses de mantenimiento, afirman que “a nós danos moito o centro de talasoterapia” desde octubre hasta abril, asegurando que si no fuese por él, también serían un hospedaje de temporada. “A xente sí que vén buscando ese benestar, ou tamén unha actividade que cubra unha escapada de dous ou tres días”.

Asimismo, sin ir mucho más lejos, en O Grove también hay varios hoteles que prolongan su apertura gracias a poseer este tipo de instalaciones y tratamientos, como es el caso del Hotel Spa Norat, desde donde apuntan que las reservas suelen concentrarse principalmente en los fines de semana, caracterizándose por ser en su mayoría estancias bastante cortas y rápidas. En cuanto al perfil de los usuarios, no se identifica un rango de edad específico.

Los establecimientos reciben desde parejas que buscan pasar un fin de semana romántico, hasta personas mayores interesadas en cuidar su salud y con más tiempo libre. Asimismo, apuntan que en temporada alta es más común ver a familias que, aprovechando sus vacaciones –y en ocasiones el mal tiempo–, deciden utilizar estas instalaciones y tratamientos de manera más puntual.

Atractivos complementarios

Aunque estos servicios suponen un refuerzo importante durante la temporada baja, desde los complejos hoteleros reconocen que es “imprescindible” complementar la oferta de salud y bienestar con otros atractivos, como la gastronomía, eventos que se celebran en la zona o incluso la posibilidad de que los turistas quieran visitar municipios cercanos, con el fin de tratar de prolongar un poco más las estancias. En este sentido, destacan que con el paso del tiempo perciben un aumento progresivo en las reservas vinculadas a este tipo de turismo, en parte gracias a esa oferta complementaria disponible.

“A xente ven aquí polo talaso, pero tamén aproveita moito para disfrutar da gastronomía”, señalan. Así, los negocios también coinciden en que los servicios más demandados, sin ninguna duda, son los circuitos de spa, que incluyen piscinas climatizadas, chorros lumbares, cervicales, camas de agua, ducha de contraste, sauna y más, y los masajes en general.