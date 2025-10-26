El CES critica la inversión pública en el desdoblamiento de la carretera de A Lanzada
El colectivo propone crear un plan de movilidad sostenible que priorice el transporte público y las bicicletas
El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) señala que gastar 40 millones de euros en el desdoblamiento de A Lanzada es “malgastar cartos”. Indican que el motivo por el que se va a llevar a cabo esta obra que “afecta a un espazo protexido da Rede Natura 2000 de grande valor” son los atascos que se produce solo en la hora punta de salida de las playas y “só uns cantos fins de semana de xullo e agosto”.
Es por ello que desde el CES ven innecesaria esta obra que transformará “parte das dunas da Lanzada en asfalto” y provocarán la “alteración de patrimonio cultural e paisaxístico e incentivará máis o uso do coche”. Desde su punto de vista, esta solución “non é intelixente nin sostible” y tachan la respuesta de “anticuada, populista e contaminante”.
La solución que propone el colectivo es crear un plan de movilidad “sostible, eficiente e moderno” que priorice el uso del transporte público y las bicicletas en contra de utilizar el vehículo público. Para ello sugieren que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático junto a los concellos constituyan carriles para bicis seguros y una flota de autobuses con gran frecuencia horaria, gratuitos y desde diferentes puntos de la comarca. “Non se trata de prohibir o uso do coche senón de usalo só nos casos que non teñamos outra opción factible”, indican desde el CES.
Solución más económica
El colectivo cree que tan solo “coa cuarta parte do que queren gastar na ampliación da estrada” se podría poner en marcha un “ambicioso e moderno plan de mobilidade sostible no Salnés” que estuviera acompañado por una campaña eficaz para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente y reducir el uso de los coches..