Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El CES critica la inversión pública en el desdoblamiento de la carretera de A Lanzada

El colectivo propone crear un plan de movilidad sostenible que priorice el transporte público y las bicicletas

C. Hierro
26/10/2025 19:03
Un momento de la presentación de las obras de la Autovía do Salnés
Un momento de la presentación de las obras de la Autovía do Salnés
Gonzalo Salgado

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) señala que gastar 40 millones de euros en el desdoblamiento de A Lanzada es “malgastar cartos”. Indican que el motivo por el que se va a llevar a cabo esta obra que “afecta a un espazo protexido da Rede Natura 2000 de grande valor” son los atascos que se produce solo en la hora punta de salida de las playas y “só uns cantos fins de semana de xullo e agosto”.

Es por ello que desde el CES ven innecesaria esta obra que transformará “parte das dunas da Lanzada en asfalto” y provocarán la “alteración de patrimonio cultural e paisaxístico e incentivará máis o uso do coche”. Desde su punto de vista, esta solución “non é intelixente nin sostible” y tachan la respuesta de “anticuada, populista e contaminante”.

La solución que propone el colectivo es crear un plan de movilidad “sostible, eficiente e moderno” que priorice el uso del transporte público y las bicicletas en contra de utilizar el vehículo público. Para ello sugieren que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático junto a los concellos constituyan carriles para bicis seguros y una flota de autobuses con gran frecuencia horaria, gratuitos y desde diferentes puntos de la comarca. “Non se trata de prohibir o uso do coche senón de usalo só nos casos que non teñamos outra opción factible”, indican desde el CES.

Solución más económica

El colectivo cree que tan solo “coa cuarta parte do que queren gastar na ampliación da estrada” se podría poner en marcha un “ambicioso e moderno plan de mobilidade sostible no Salnés” que estuviera acompañado por una campaña eficaz para concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente y reducir el uso de los coches..

Te puede interesar

El ideal gallego

Tres heridos leves en un accidente de tráfico por alcance en Ribeira
Sandra Rey
El Arosa juvenil perdió en el campo Arsenio Iglesias ante el Deportivo

El Arosa juvenil cede ante un Deportivo más resolutivo, 3-0
Gonzalo Sánchez
Un momento del Festival por Elas de O Grove

El Festival por Elas recauda más de 3.000 euros para la investigación del cáncer
C. Hierro
Parte de los alimentos recogidos por los alumnos

Las escuelas infantiles realizan una recogida en favor del Refuxio de Animais de Cambados
C. Hierro