Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo recibe a más de 90 personas dentro del programa de termalismo de la Diputación

C. Hierro
25/10/2025 20:16
Imagen de las instalaciones del hotel en Sanxenxo
Imagen de las instalaciones del hotel Galatea en Sanxenxo
Página web del hotel

La localidad de Sanxenxo recibe la próxima semana a un total de 94 personas llegados de una veintena de concellos de la provincia para disfrutar del programa de termalismo +Benestar de la Diputación.

En esta ocasión los participantes disfrutarán de una estancia en dos hoteles del municipio: el Hotel Carlos I de Silgar y el Hotel Spa Galatea, reconocido recientemente como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España.

El objetivo de esta iniciativa, que en total llegará a unas 2.200 personas de más de 55 años de 60 concellos de la provincia, es facilitar a los vecinos el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros y, al mismo tiempo, dinamizar la economía impulsando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad. Las estancias de seis días y cinco noches están subvencionadas con cien euros en régimen general y con hasta 400 euros para aquellas personas que se encuentren en un régimen especial.

Te puede interesar

Los Cazafantasmas estuvieron en la Praza de Galicia, en donde se fotografiaron con los fans

Los Cazafantasmas abren boca en el Curtas a una semana “de terror”
Fátima Frieiro
Iñaki Martínez, autor del gol del empate, defiende un balón

El Arosa SC se atasca ante el Arteixo y cede dos puntos
María Caldas
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo llevará a Pleno iniciativas sobre cuestiones vecinales, materia urbanística y deporte municipal
Redacción
El ideal gallego

El Concello licita por más de 354.000 euros un plan de asfaltados de dieciocho calles
C. Hierro