Sanxenxo recibe a más de 90 personas dentro del programa de termalismo de la Diputación

Imagen de las instalaciones del hotel Galatea en Sanxenxo Página web del hotel

La localidad de Sanxenxo recibe la próxima semana a un total de 94 personas llegados de una veintena de concellos de la provincia para disfrutar del programa de termalismo +Benestar de la Diputación.

En esta ocasión los participantes disfrutarán de una estancia en dos hoteles del municipio: el Hotel Carlos I de Silgar y el Hotel Spa Galatea, reconocido recientemente como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España.

El objetivo de esta iniciativa, que en total llegará a unas 2.200 personas de más de 55 años de 60 concellos de la provincia, es facilitar a los vecinos el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros y, al mismo tiempo, dinamizar la economía impulsando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los periodos de menor actividad. Las estancias de seis días y cinco noches están subvencionadas con cien euros en régimen general y con hasta 400 euros para aquellas personas que se encuentren en un régimen especial.