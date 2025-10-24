Sanxenxo presenta la segunda edición del programa “Coidándote para Coidar” en la Casa de Adina

La concelleira Paz Lago durante la presentación del programa Cedida

El Concello de Sanxenxo presenta la segunda edición del programa “Coidándote para Coidar”, iniciativa dirigida a personas cuidadoras no profesionales. El objetivo de esta formación, impulsada por el Centro de Información á Muller (CIM) es dotar de herramientas prácticas y emocionales a los cuidadores, además de fomentar hábitos saludables y crear una red de apoyo mutuo que les permita afrontar el cuidado sin descuidarse a sí mismos.

Este segundo año el programa contará con cuatro grupos con horario de mañana y de tarde y se impartirá en la Casa de Adina. Así, contarán con una formación específica de alzheimer y otras demencias y otra para cuidadores de distintos perfiles de personas dependientes. En ambas dispondrán de un primer bloque común de autocuidado emocional.

En la presentación de la iniciativa, la concelleira de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, recalcó que uno de los objetivos es mostrarle a los participantes que “non estades sós na dura tarefa, ás veces, de coidar”.

Todas aquellas personas que quieran inscribirse en el programa, que todavía no tiene fecha de comienzo ni horario previsto, pueden hacerlo de manera presencial dirigiéndose al CIM o a la oficina de Servicios Sociales. Además, también está disponible para resolver dudas o solicitar información el correo cim@sanxenxo.org y el teléfono 986 72 79 01 .