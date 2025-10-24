Ofertan las últimas plazas para los talleres de Samaín de Sanxenxo

Cartel de los talleres de Samaín de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo oferta las últimas plazas para participar en los talleres de Samaín organizados por la concellería de Educación, dirigida por Nati Parada.

La actividad, que está destinada para niños con edades comprendidas entre los tres y los doce años, tendrá lugar los días 31 de octubre y 3 de noviembre en el pabellón de Nantes. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el próximo 27 de octubre a través de la sede electrónica de OA Terra de Sanxenxo o de manera presencial en el propio Concello. El coste de los talleres es de diez euros para los empadronados y de 12,50 euros para los que no lo estén.

Variedad de actividades

Durante las dos jornadas los niños realizarán actividades muy diversas. Así, está previsto un taller de máscaras y disfraces, otro de cocina monstruosa y uno de pociones mágicas.

Además, está organizada una yinkana del terror, una búsqueda de calabazas encantadas y una feria terrorífica.

Con este tipo de iniciativas, desde el Concello buscan ayudar a las familias con la conciliación, además de ofrecer alternativas lúdicas y educativas a los niños.